Izan Guevara lidera una primera línea española en Jerez

El piloto español Izan Guevara (GasGas) se ha adjudicado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de España, sexta cita del Mundial de motociclismo, y comandará una primera fila íntegramente española junto a su compañero y líder del campeonato, Sergio García Dols (GasGas), y Jaume Masià (KTM).

De esta manera, el de Palma firma su segunda pole del año -tras la de Catar, en la que finalmente tuvo que salir último por sanción-. Por primera vez este curso y en todas las categorías, tres pilotos españoles saldrán desde la primera fila.

