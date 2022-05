Izan Guevara gana en Jerez; Sergio García refuerza el liderato

El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha firmado la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de España, sexta cita del Mundial de motociclismo, con un espectacular adelantamiento en la última vuelta que le ha permitido liderar el podio íntegramente español en Jerez junto a Sergio García (GasGas), que es todavía más líder del campeonato, y de Jaume Masià (KTM).

Con el primer triplete español del curso, el de Palma se convierte en el quinto ganador distinto en seis carreras, todo después de adelantar al hasta entonces líder de la prueba, el turco Deniz Öncü (KTM), en el último giro del trazado jerezano.

Por su parte, García Dols, con su segunda posición, se afianza al frente de la general del Mundial con 103 puntos, 21 más que el italiano Dennis Foggia (Honda), que este domingo terminó fuera de los puntos -decimoctavo-, 30 más que su compañero Guevara (73) y 33 que Masià (70), que firmó su tercer podio consecutivo.

No points for @dennisfoggia71 sees @garciadols11 streak away at the head of the pack! ??#Moto3 | #SpanishGP ???? pic.twitter.com/8JKpCTghFV