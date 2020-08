Gabriel Rodrigo firma su primera pole de la temporada

El piloto hispano-argentino Gabriel Rodrigo (Honda) ha conseguido este sábado la primera 'pole' de la temporada en la categoría Moto3 al ser el más rápido en la sesión de calificación del Gran Premio de Estiria, que se está disputando en el circuito Red Bull Ring en Spielberg (Austria).

First pole of 2020 for @gabrirodrigo2! ��



Expect fireworks tomorrow with championship leader @AlbertArenas75 back on row three! ⏱️#AustrianGP �� pic.twitter.com/S06bzTt5op