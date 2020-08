Zarco saldrá desde la pole en MotoGP

El piloto francés Johann Zarco (Ducati) ha conquistado este sábado la pole para la carrera de MotoGP del Gran Premio de la República Checa, encabezando una primera fila de tres pilotos de equipos satélites junto a su compatriota Fabio Quartararo (Yamaha) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha), en una jornada debacle para Repsol Honda, que cerrará la parrilla.

Una caída del líder del Mundial, Quartararo, en la última vuelta, permitió a Zarco hacerse con la primera posición, la primera de su vida en MotoGP, con un crono de 1:55.687, por delante de los dos corredores de Petronas Yamaha SRT. Mientras, Aleix Espargaró (Aprilia) cerró una excelente sesión y comenzará cuarto, encabezando una segunda fila española.





ALLEZ ALLEZ! ����@JohannZarco1 pips @FabioQ20 for pole position in a French 1-2 ahead of @FrankyMorbido12! ⏱️@MonsterEnergy | #CzechGP ���� pic.twitter.com/JOgF87FUL8