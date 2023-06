Bagnaia, Acosta y Öncü, los más rápidos en Mugello

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati), el español Pedro Acosta (Kalex) y el turco Deniz Öncü (KTM) marcaron este viernes los mejores tiempos en la primera jornada del Gran Premio de Italia, sexta prueba del Mundial de Motociclismo que se está disputando en el circuito de Mugello.

En la categoría de MotoGP, Bagnaia lideró a los diez pilotos que se metieron directamente en la 'Q2', seguido de su compatriota Marco Bezzecchi (Ducati) y del español Alex Rins (Honda), mientras que Marc Márquez (Repsol Honda), pese a un susto en el tramo final de la segunda tanda, evitó la 'Q1'.

El campeón del mundo y líder del campeonato se llevó el mejor crono ante los 'tifosi' con 1:45.436, tan sólo 63 milésimas más rápido que su compatriota y segundo clasificado a un punto en el Mundial, tras una primera toma de contacto donde tres Ducati más (Jorge Martín -5º-, Enea Bastianini -6º- y Johan Zarco -7º-) se metieron en el 'Top 10'.

Alex Rins dio la buena noticia para Honda con su tercera posición, también muy cerca de Bagnaia (83 milésimas), aunque la marca japonesa pudo celebrar que Marc Márquez pasase el corte del viernes, pese a sufrir una caída en los minutos finales que puso en riesgo esta situación.

El de Cervera 'voló' hacia el 'box' para coger la segunda moto, salir, aprovechar un rebufo y firmar sorprendentemente el mejor tiempo, superado al instante por otros seis pilotos para quedarse a 255 milésimas del actual campeón.





También fue meritorio el pase entre los diez primeros de este viernes de Aleix Espargaró (Aprilia). El catalán sufrió una dura caída en la primera sesión matinal y pese al dolor fue capaz, en su último giro, de colarse en la 'Q2', sacando a su compañero de equipo, Maverick Viñales. El francés Fabio Quartararo (Yamaha), pese a su segunda posición en el primer entrenamiento, tampoco pasó y alargó sus malas sensaciones, al igual que Joan Mir (Repsol Honda), vigesimosegundo.





