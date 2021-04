Marc Márquez, tercero en los primeros libres, por detrás de Brad Binder y de Aleix Espargaró

El surafricano Brad Binder (KTM RC 16) lideró la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de España de MotoGP en su última vuelta al circuito Ángel Nieto de Jerez, en donde Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) empieza a ser de nuevo Marc Márquez para acabar tercero, a menos de tres décimas de segundo de la cabeza.

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) fue el primer y único líder de la sesión inicial en el Ángel Nieto de Jerez, con un registro de 1:38.260 primero y casi al final de la sesión 1:38.204, que sólo supero el surafricano Binder, mientras su hermano Pol (Repsol Honda RC 213 V) sufría en los primeros minutos.

