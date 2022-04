Deniz Oncu se lleva el premio gordo en un final loco

El piloto turco Deniz Öncü (KTM) ha conquistado la pole para la carrera de Moto3 del Gran Premio de Portugal, quinta prueba del Mundial de motociclismo, en la que saldrá por delante del indonesio Mario Aji (Honda) y el francés Lorenzo Fellon (Honda), mientras que Carlos Tatay (CFMoto) partirá cuarto y será el piloto español más adelantado en la parrilla.

