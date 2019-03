(Crónica) Márquez entra con todo en los libres de Losail

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) firmó la mejor vuelta de la historia del circuito de Losail como tarjeta de presentación para el Mundial, que comienza este fin de semana con el Gran Premio de Catar, donde también hubo récord español en Moto3 con Arón Canet (KTM).

El vigente triple campeón se quedó la primera jornada de entrenamientos libres con un tiempo de 1:53.380, a tres minutos de la bandera a cuadros de la segunda tanda. Márquez batió por tres décimas el crono de la pole del año pasado de Johann Zarco para hacer el récord de Losail y dejar claro que está listo para la batalla.

Atrás queda la operación del hombro, como lejos quedaron el resto de pilotos. A medio segundo, segundo fue Maverick Viñales (Yamaha), quien ya volaba hasta que por detrás aparecía el de Cervera. Jack Miller y Danilo Petrucci colocaron a las Ducati en tercera y cuarta posición, aunque la Repsol Honda de Márquez fue la que también estableció la mejor velocidad punta.

Por la mañana, el italiano Valentino Rossi (Yamaha) había sido el más rápido, pero no pudo mejorar en la sesión vespertina, a casi dos segundos de Márquez. También quedó lejos el compañero del español, un Jorge Lorenzo a algo más de un segundo de la otra Repsol Honda, en una adaptación para la que no encuentra tregua al otro lado del box. El 'Top 5' lo completó un Fabio Quartararo (Yamaha SRT) que ya no sorprende a pesar de su condición de 'rookie'.

CANET MARCA OTRO RÉCORD EN MOTO3

También tuvo protagonismo español la jornada de Moto3, donde Canet pulverizó el crono de Losail (2:04.561), medio segundo más rápido que Romano Fenati (Honda). Después de quedar fuera del 'Top 10' por la mañana, el español se vino arriba por la tarde para batir al italiano, quien venía de mandar en los test oficiales.

Los también italianos Niccolò Antonelli y Andrea Migno fueron tercero y cuarto. Albert Arenas (KTM) fue el segundo mejor español en los segundos libres, al cerrar el 'Top 10', dos puestos por delante de Vicente Pérez (KTM), que fue 12º. Mientras, en la categoría intermedia, la igualdad fue tremenda entre los más rápidos.

Lorenzo Baldassarri destronó a Marcel Schrötter en la segunda sesión de libres gracias a una vuelta de 1:58.635, 234 milésimas más rápida que la cosechada por el alemán. Por detrás de Schrötter imperó una enorme igualdad, ya que los primeros quince clasificados estuvieron separados por apenas 740 milésimas.

Álex Márquez (Estrella Galicia 0.0 Marc VDS) fue el mejor español, quinto, por delante de Jorge Navarro (Speed Up), mientras que Xavi Vierge (EG 0.0 Marc VDS) también entró en el 'Top 10' al ser noveno. Una de las imágenes de la sesión fue también la aparatosa caída de Thomas Lüthi, sin consecuencias casi de manera milagrosa.