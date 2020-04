Carmelo Ezpeleta destaca tres escenarios posibles para el mundial 2020

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de la empresa organizadora del campeonato del mundo de motociclismo Dorna Sports, ha destacado tres escenarios posibles para la temporada 2020; a finales de julio, desde septiembre y un último en el que tan sólo pudiesen disponer de noviembre y diciembre, concentrado en dos o tres circuitos.

Ezpeleta explicó, en el nuevo foro del diario AS "#Conectad@s", moderado por el periodista de ese periódico Mela Chércoles, que "el primer escenario es empezar a finales de julio con alguna de las carreras que ha sido aplazada, si eso no pudiera ser se empezaría en agosto con Brno y Austria, y a partir de ahí seguir un calendario que no es el que hemos publicado hasta ahora y hacer las carreras hasta finales de noviembre".

"Esta es la posibilidad que más nos gusta y nos permitiría hacer 12, 13 ó 14 carreras", reconoció el CEO de Dorna Sports, quien detalló: "La segunda posibilidad es que no podamos empezar ni en julio ni en agosto y contemplar septiembre. Sería una temporada de septiembre, octubre, noviembre y hasta mitad de diciembre, con un calendario distinto al actual y carreras primero en Europa, mientras hay buen tiempo, y luego fuera, donde se puedan hacer".

"A partir de ahí podríamos ajustar las carreras y hacer dos grandes premios consecutivos en el mismo sitio, en dos fines de semana seguidos, para tener la movilidad más reducida, y el último escenario es si tuviéramos sólo noviembre y diciembre, concentrarnos en dos o tres circuitos y hacer tres pruebas en cada uno de esos circuitos", explicó Ezpeleta al periodista Mela Chércoles.

"Desde el punto de vista organizativo no ha habido nada igual, es cierto que ha habido momentos más complicados desde el punto de vista anímico, que es cuando tenemos accidentes con malos resultados, pero desde el punto de vista organizativo, nunca nos habíamos encontrado un problema de este tamaño", reconoció Carmelo Ezpeleta.

No obstante, Carmelo Espeleta destacó durante su intervención que "lo primero y más importante es la salud y estoy contento porque no me van llegando noticias malas de la familia de MotoGP. Alguna persona ha estado afectada, pero ha salido, y otras están en el trance de salir, pero vamos bien".

"Hay que ir esperando a los desconfinamientos en todos los países a los que vamos y al movimiento entre fronteras pues nosotros tenemos muchas nacionalidades y lo primordial es que todos nos podamos mover de un sitio a otro y por eso habrá que ver en cada sitio cómo es la posibilidad de hacer carreras y qué tipo de carreras nos permiten hacer", explicó.

"Nos estamos moviendo en los parámetros más difíciles y por los datos que tenemos hasta primeros de julio no podamos tener un semáforo verde para poder correr", reconoció Ezpeleta.

"Evidentemente, partiendo de la situación que tenemos, será muy difícil que hagamos los diecinueve grandes premios que faltan pero intentaremos adecuarnos a diferentes escenarios", reconoció Ezpeleta en el foro de AS.

Y explicó que "paralelamente a esos tres escenarios posibles, en lo que estamos trabajando ahora es en crear un protocolo de seguridad sobre cómo tendría que ser el Mundial en lo que respecta a nosotros y como contemplamos tener que hacer carreras a puerta cerrada, nos obligaría a unos números reducidos de asistencia, por lo que estamos considerando una cifra de alrededor de 1.200 personas en cada gran premio".

"Para eso habría que tener preparados unos test para todo el que entre en el circuito, antes y después de las carreras. Esos números serían alrededor de 40 personas para los equipos de fábrica de MotoGP, 25 para los satélites y unas cifras de 20 y 15 para Moto2 y Moto3. Para MotoE, haríamos algunas de las carreras en Europa, y es un campeonato más fácil de completar porque es de cinco carreras y son sólo dos personas por moto", continuó al respecto Ezpeleta.

"Es una logística muy complicada que estamos proponiendo nosotros y que estamos hablando con los gobiernos de los sitios a los que vayamos, para que nos den la aprobación", explicó el CEO de Dorna.

Y, sobre la posible acumulación de grandes premios en un determinado plazo Carmelo Ezpeleta hizo alusión a las tres carreras consecutivas de final de año, Japón, Australia y Malaysia "con tres carreras en tres semanas, y de eso nunca vamos a pasar, pero los pilotos son muy profesionales y se han acostumbrado a muchas situaciones y dado que esta temporada va a ser más corta de lo normal, no lesionarse va a ser muy importante".

"En principio esas carreras serían sin prensa escrita, sólo de manera telemática. Es vital tener la televisión, para que mande las imágenes al mundo, y seguramente también un número reducido de fotógrafos para mandar imágenes a la prensa escrita", dijo.

En cuanto a las ayudas para los distintos equipos y categorías, Carmelo Ezpeleta señaló que han establecido "unos préstamos para que puedan ir pagando las nóminas de sus empleados, para poder sobrevivir el tiempo que estemos sin correr. A las fábricas no, porque son industrias ya consolidadas que estarán haciendo sus programaciones con ERTEs o lo que sea".

Y al hablar de la congelación de las evoluciones de las motos, Carmelo Ezpeleta recordó que "surgió en una propuesta nuestra hacia el 20 de marzo, porque lo duro, aparte de intentar correr ahora, el año que viene tampoco va a ser un año fácil desde el punto de vista económico y lo discutieron entre ellas y vinieron con una propuesta que estaba casi al ciento por ciento en favor de hacer eso, y también lo hemos hecho en Moto2 y en Moto3".

Rossi siempre es motivo de conversación para Carmelo Ezpeleta y sobre su continuidad reconoció que nunca le pregunta por cuándo se retira pues "él se tiene ganado el derecho de elegir lo que quiera hacer, y en estos días menos. Cuando hemos hablado ha sido sobre cuándo creo que empezaremos y cómo lo veo".

"Valentino estará aquí mientras disfrute y yo encantado de que disfrute pues para mí lo de la edad no es una premisa. Ahora nos dicen a los mayores que somos población de riesgo, pero fuera de eso yo siempre había considerado que la edad es una cuestión de la cabeza, de las ganas que tú tengas de hacer las cosas", afirmó sin dudar Ezpeleta, quien reconoció que ahora "estaría encantado de volver a tener el problema de 2015", en alusión al enfrentamiento que tuvieron el propio Rossi y Marc Márquez.