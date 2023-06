Bezzecchi, Acosta y Sasaki comparten protagonismo en Alemania con los accidentes

El italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22), el español Pedro Acosta (Kalex) y el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) se impusieron en sus respectivas categorías en una primera jornada del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring plagada de accidentes.

Bezzecchi se encaramó hasta la primera posición en los instantes finales de la inaugural en Sachsenring, en donde uno de los protagonistas más destacados fue el "rey de Sachsenring", Marc Márquez (Honda RC 213 V), que se fue por los suelos casi al final de la sesión, su moto embistió la del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP23), que acabó literalmente partida en dos.

La peineta a la cámara de Marc Márquez con mensaje incluido... a Honda El piloto catalán fue uno de los grandes protagonistas de los libres de Saschsenring, dejando una de las grandes imágenes en el Mundial en la curva 11 tras lograr una gran salvada. 16 jun 2023 - 17:31

Márquez, ocho veces campeón del mundo, se ve obligado a pasar por la primera clasificación, y es que antes de la caída tuvo un par de sustos en forma de salvada, hizo una peineta en una de ellas por alguna circunstancia en la moto que no era de su agrado y que no hace más que exteriorizar por las claras que hay algo que no funcionada nada bien en Honda.

Marc Márquez ya protagonizó un primer susto en forma de salvada con la rodilla en la curva siete, y merced a ese rebufo consiguió rebajar su registro personal en unas cuatro décimas de segundo, aunque para quedarse en la decimoctava posición.

No fue el último susto de Marc Márquez, pues poco después en la curva once la moto le dio un latigazo muy fuerte que pudo controlar, pero que instintivamente le hizo mostrar el dedo corazón -una clara peineta- en claro signo de desaprobación, probablemente por alguna prueba que estaba realizando en la moto y que, obviamente, no fue de su agrado.

En los minutos finales Marc Márquez salió a pista para hacer un último intento y tras una primera vuelta de calentamiento comenzó su vuelta lanzada con la mala fortuna de que a final de recta se fue al suelo, en la curva uno, y embistió a Johann Zarco, que salía en ese momento de la calle de talleres. En el impacto de la Honda de Márquez, la Ducati del francés resultó reventada por completo, partida por la mitad, y al quedar tendido en la pista el piloto, se tuvo que mostrar bandera roja por parte de Dirección de Carrera.

Acosta, el más rapido de Moto2

El español Pedro Acosta (Kalex) se llevó el mejor tiempo de Moto2, por delante de los también españoles Alonso López (Boscoscuro) y Manuel "Manugas" González (Kalex), que hicieron válidos sus tiempos de la mañana al no encontrarse el asfalto en las mejores condiciones tras la lluvia torrencial que cayó sobre Sachsenring minutos antes.

La lluvia torrencial que cayó sobre el circuito de Sachsenring en los primeros minutos de la segunda y última tanda de Moto3, entregó "en bandeja" la primera plaza al japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quien por la mañana estableció un nuevo récord al rodar en 1:25.840.

Moto3, también con problemas

También hubo accidentes en Moto3, como el sufrido por el británico Scott Ogden (Honda) en la curva ocho, cuya moto se estrelló contra la defensa de aire (Air fence) e hizo que estallara, obligando a Dirección de Carrera a mostrar bandera roja para su reposición.