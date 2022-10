Bagnaia gana en Sepang y roza el título de MotoGP

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) hizo lo que tenía que hacer y ganó el Gran Premio de Malasia de MotoGP en el circuito de Sepang, pero el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) también cumplió con su objetivo y postergó la consecución del título mundial de 2022 hasta el Gran Premio de la Comunidad Valenciana dentro de catorce días.

Los números decían que una victoria de Bagnaia con Quartararo fuera del podio le daban el título mundial al italiano, pero el francés supo reponerse a la duodécima posición que ocupó en la formación de salida para acabar en el podio y con ello 'amargar el alirón' de su oponente.

Mientras, el tercero en discordia, el español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), nada pudo hacer en una carrera en la que nunca estuvo al nivel de sus rivales y en la que en el último giro aún tuvo un 'encontronazo' con el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), quien literalmente golpeó su moto para superarlo y perder otra posición, al final décimo.

