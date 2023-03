Bagnaia cierra la pretemporada dando miedo

El italiano Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), como ya hizo el sábado, marcó este domingo el mejor tiempo en la segunda y última jornada de los últimos entrenamientos de pretemporada de los equipos de MotoGP en el Autódromo Internacional del Algarve, en Portimao (Portugal), antes del comienzo del Mundial, dentro de dos semanas en este mismo escenario. El actual campeón mundial de MotoGP marcó un tiempo de 1:37.968 para mejorar el 1:38.771 del sábado.

And this, ladies and gentlemen, is how pre-season ends! ??@PeccoBagnaia absolutely shattered the all-time lap record in the late afternoon, but it's looking pretty tight overall with 17 riders within one second! ??????#PortimaoTestpic.twitter.com/bKNjnyn9eE