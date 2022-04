Arón Canet consigue la única pole española en Portugal

El español Arón Canet (Kalex) encabezó por primera vez la tabla de tiempos de entrenamientos oficiales, al ser el más rápido este sábado en la clasificación oficial para el Gran Premio de Portugal de Moto2, en el circuito de Portimao.

Canet protagonizó la primera 'pole position' de la temporada y la segunda de su carrera deportiva en Moto2 de una manera clara y contundente, con hasta tres vueltas rápidas consecutivas frente a las que nada pudieron hacer sus rivales de turno, en esta ocasión el estadounidense Cameron Beaubier (Kalex) y el británico Jake Dixon (Kalex).

