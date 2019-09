Àlex Márquez: "La temporada ha ido muy bien y tengo que seguir así"

El piloto español de Moto2 Àlex Márquez (Estrella Galicia 0,0 Marc VDS) ha manifestado que la temporada le está yendo "muy bien" pero, aunque sea líder de la categoría intermedia, tiene claro que debe seguir empujando y luchando por sumar más puntos en las seis carreras venideras, empezando por el Gran Premio de Aragón de este fin de semana.

"Quedan seis carreras, puede haber muchos cambios, ha habido oscilaciones para todos y nosotros estamos luchando por el podio desde Argentina en cada carrera. Tenemos que mantenernos fuertes en todas las condiciones, la temporada ha ido muy bien y tenemos que seguir empujando así", manifestó en rueda de prensa.

El de Cervera, que está "bastante satisfecho" con el resultado en Misano, una tercera posición por detrás de Fabio di Giannantonio y el ganador Augusto Fernández, aseguró que esperaba "más" de Misano pero dio por buenos los 16 puntos sumados. Ahora, Márquez sigue líder pero con 26 puntos de margen sobre Fernández.

"Después de los entrenamientos esperaba finalizar más cerca pero tampoco estábamos tan lejos. En el sector 1 sufría mucho y no resultó fácil la carrera. Conocemos nuestros problemas, llegan carreras que se nos pueden dar mejor y mi objetivo es ir fuerte en cualquier vuelta y condición, e ir sacando puntos", comentó.

Se mostró positivo y a la par ambicioso y aseguró que, pese a tener "una buena distancia" con el segundo clasificado, irá a por todas en cada carrera. "Tenemos que seguir empujando a tope. Es larga la temporada, tenemos que tratar de ganar los máximos puntos posibles de cada carrera. Me centro en mí y trato de mejorar, sacar los máximos puntos posibles", manifestó.

Por otro lado, preguntado por la acción en la que Augusto Fernández pisó la zona verde de Misano en un curva, por fuera del trazado marcado, fue claro: "Pueden introducir una norma que diga que en la última vuelta no se pueda utilizar, pero no sería justo tampoco porque si alguien lo ha hecho, otro dirá que quiere valerse de esa oportunidad. Creo que tienen que definir cuál es la norma clara, y si ahora cambian la norma no sería justo para el resto que no se podría valer de esa ventaja".