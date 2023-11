Alex Márquez sorprende a Jorge Martín en la primera jornada en Sepang

Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), que se juega el título mundial con el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), no pudo con Alex Márquez, aunque al menos acabó mejor clasificado que el líder del mundial, el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), que se tuvo que conformar con el octavo puesto.

Alex Márquez, 1:57.823, se quedó a 33 milésimas de segundo el récord absoluto del trazado, que ostenta desde el pasado año Jorge Martín, quien rodó entonces en 1:57.790, mientras que otro español, Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) se convirtió en protagonista negativo del día al rodar por los suelos hasta en tres ocasiones, en las curvas uno, cinco y nueve, después de haber sufrido una caída también por la mañana, en la que su moto acabó en llamas.

Aleix Espargaró, quinto en la clasificación provisional del mundial, vio condicionado con tanto percance su rendimiento, lo que le hizo acabar en una inusual vigésima plaza. Con Alex Márquez y Jorge Martín al frente de la tabla de tiempos, tras ellos acabaron Jack Miller, Brad Binder, Maverick Viñales, Luca Marini, Fabio Quartararo, "Pecco" Bagnaia, Marco Bezzecchi y Johann Zarco, que son los pilotos que lograron el pase a la segunda clasificación directa.

Moto2 y Moto3

El japonés Ai Ogura (Kalex) fue el único que mejoró el tiempo del español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) al término de la primera jornada de Moto2, quien rodó por la mañana en 2:06.183, y su tiempo lo batía el asiático por noventa milésimas de segundo. El español Pedro Acosta (Kalex) acabó quinto, y su rival por el título, el italiano Tony Arbolino (Kalex), el único que podría impedir matemáticamente la consecución del mismo, se tuvo que conformar con una muy discreta decimonovena plaza.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El español Jaume Masiá (Honda) y el turco Deniz Öncü (KTM) marcaron el ritmo en Moto3 a pesar de no mejorar sus registros personales de la mañana, pero tampoco hizo falta, pues nadie se acercó a sus tiempos, con el japonés Taiyo Furusato (Honda), tercero, apenas 37 milésimas de segundo más rápido que el colombiano de origen español David Alonso (Gas Gas), quien sin rodar nunca en el trazado malasio, consiguió progresar de manera espectacular.

Championship lead ?

Friday on top ?



It's looking bright for @jaume_masia so far! ??@Denizoncu53 and @Taiyofurusato72 end the day in 2nd and 3rd, four tenths off the pace ??#MalaysianGP ???? pic.twitter.com/DyDz7kEeUC — MotoGP™?? (@MotoGP) November 10, 2023