Aleix Espargaró domina los libres de Jerez, junto a Lowes (Moto2) y Öncü (Moto3)

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), el británico Sam Lowes (Kalex) y el turco Deniz Öncü (KTM) se repartieron el liderato de sus respectivas categorías al término de la primera jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

Espargaró encabezó el dominio de las motos del fabricante de Noale, que vio cómo su otro piloto oficial, el también español Maverick Viñales, acabó a escasamente dos milésimas de segundo del primero, que protagonizó una mejor marca personal y de la categoría de 1:36.708, con un sorprendente Dani Pedrosa (KTM RC 16) en la tercera plaza, si bien en su caso no pudo mejorar el tiempo de la mañana, como tampoco Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23).

Pedrosa, a pesar de que se retiró de la competición al final de la temporada 2018, disputa el Gran Premio de España como piloto invitado y en su condición de probador del fabricante austríaco KTM.

It's going to be a hot and spicy Q1 tomorrow! ???



Aprilia duo @AleixEspargaro and Viñales lead @26_DaniPedrosa at the end of an eventful Friday in Jerez ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/4Ghes7ofmR — MotoGP™?? (@MotoGP) April 28, 2023

El español Iker Lecuona (Honda RC 213 V), que sustituye al lesionado Marc Márquez, y el italiano Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) fueron algunas de las víctimas de la jornada, el primero al sufrir una caída en la que rompió el "air fence y obligó a Dirección de Carrera a que mostrarse bandera roja para que pudiese ser sustituida la defensa de aire, y el segundo al romper el motor de su moto y recorrer un buen trecho soltando una intensa cortina de humo blanco.

En las últimas vueltas una serie de pilotos se aplicaron a tope para dar un giro radical a la clasificación, en la que aguantaron en cabeza Dani Pedrosa y Jorge Martín hasta que Maverick Viñales los superó por milésimas de segundo y, por detrás, su compañero de equipo, Aleix Espargaró, se encaramó hasta la primera posición, con Pedrosa y Martín, sin mejorar, y el australiano Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira y Alex Márquez por detrás de ellos.

One for our beloved tech enthusiasts! ??



Getting up close and personal with @HRC_MotoGP's updated new aero on @stefanbradl's bike ??#SpanishGP ???? pic.twitter.com/cQpyx30RgP — MotoGP™?? (@MotoGP) April 28, 2023

Aleix Espargaró acabó con el mejor tiempo de la categoría, con apenas dos milésimas de segundo de ventaja sobre su compañero Viñales, seguidos por Pedrosa y Martín, que no bajaron sus tiempos matinales y con Miller, Zarco, Oliveira y Márquez mejorando, no así el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) y el italiano Luca Marini (Ducati Desmosedici GP22), que fueron los últimos con el pase garantizado a la segunda clasificación.

Se quedaron fuera de la misma el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), los italianos Marco Bezzecchi y Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP23), el francés Fabio Quartarararo o los españoles Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), Alex Rins (Honda RC 213 V), Joan Mir (Honda RC 213 V), Augusto Fernández (GasGas RC 16) o Iker Lecuona (Honda RC 213 V).

Lowes domina en Moto2 sin rivales

El británico Sam Lowes (Kalex) se hizo con el mejor tiempo de Moto2 al rodar por la mañana en 1:41.170 y ningún rival, debido al fuerte calor que fue en aumento a lo largo del día, pudo mejorar sus registros matinales, salvo el español Borja Gomez (Kalex), que acabó vigésimo cuarto, y el japonés Soichiro Minamimoto (Kalex), en su caso para ocupar la última plaza.

Además de Canet acabaron por los suelos en esta sesión, siempre sin consecuencias para su integridad física, Pedro Acosta, Sam Lowes, Albert Arenas, Sergio García Dols y el británico Rory Skinner.

Tras Lowes acabaron el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) y los españoles Alonso López (Speed Up) y Pedro Acosta (Kalex).

Öncü reina bajo el calor en Moto3

Ni el propio piloto turco Deniz Öncü (KTM), debido a las condiciones del trazado, con un incremento considerable de las temperaturas, pudo arañar ninguna milésima a su tiempo matinal, 1:46.173, que nadie pudo batir y tras su estela acabaron los españoles Jaume Masiá (Honda) y Daniel Holgado (KTM), Ayumu Sasaki, José Antonio Rueda, Iván Ortolá (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Andrea Migno (KTM), el italiano Filippo Farioli (KTM), con el brasileño Diogo Moreira (KTM), décimo, el colombiano de origen español David Alonso (GasGas), duodécimo, y Suzuki y Bertelle también metidos directamente en la segunda clasificación provisional.