Aleix Espargaró corrió en Silverstone con una fractura en el talón derecho

Tras los controles médicos realizados este lunes en el Hospital Dexeus de Barcelona, el piloto español de MotoGP Aleix Espargaró ha sido diagnosticado con una fractura en el talón del pie derecho, aunque no tendrá que pasar por el quirófano, según informó el equipo Aprilia Racing.

