Aleix Espargaró carga contra Márquez: "Podía haber explotado la rodilla a Oliveira y que no corriera más"

El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que inicialmente dijo no querer opinar del percance protagonizado por su compatriota Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) con el portugués Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP), lo tildó de "gravísimo, pues le podía haber explotado la rodilla y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida, ha sido un impacto brutal".

"Esto sí que es algo que me da la sensación de que no aprendemos, ya que después de las caídas de ayer, hoy la gente ha arrancado igual. Binder me ha chocado y la primera vuelta de Joan Mir es una locura. No sé si podéis ver mi cámara 'on board'... parecía jugar a los bolos cuando tenía que perder cinco segundos con su penalización. ¿Qué más te da? ¿Para qué te vas a cargar a tres más si tienes que perder cinco segundos? Estas cosas son las que no acabo de entender y luego el accidente de Marc me parece gravísimo. Le podía haber explotado la rodilla a Miguel Oliveira y que se quedara sin correr nunca más en toda su vida. Ha sido un impacto brutal", enumeró un disgustado Aleix Espargaró.

En cuanto a la carrera, Aleix Espargaró dijo sentirse "bien". "Estoy contento con mi velocidad y enfadado con el error que cometí en el cronometrado, pues me ha penalizado salir tan atrás", apuntó.

"Binder me ha chocado y me he quedado de los últimos, pero estoy contento con la velocidad que he tenido y con que he hecho la vuelta rápida de carrera y esto me hace estar contento, pero he llegado a un grupo en el que rodaba mucho más rápido que ellos y no he sido capaz de adelantar. Tengo que mejorar ahí, pero no había muchos huecos ya que los pilotos frenan tarde y no tenía ganas de chocar a nadie, así que al final, noveno", lamentó Aleix.

"Ni de formato, ni de críticas, ni de Dirección de Carrera. es culpa nuestra, de los pilotos, yo hoy rodaba un segundo más rápido que Zarco y que las dos KTM y que Álex Márquez, pero no he sido capaz y no he sido lo suficientemente bueno para adelantarlos. ¿Qué hago, los choco? Pues no. Me da mucha rabia hacer la vuelta rápida y acabar noveno, pero esto no es boxeo, ellos frenaban más tarde que yo y luego se quedaban parados, pero he acabado noveno", reconoció disgustado Aleix Espargaró.