Aleix Espargaró y Aprilia lideran la primera jornada de entrenamientos de pretemporada en MotoGP

El español Aleix Espargaró y su Aprilia RS-GP han liderado la clasificación final de la primera jornada de entrenamientos en el circuito de Losail, cerca de Catar y escenario de los dos primeros grandes premios del mundial de MotoGP al final del mes de marzo y principios de abril.

Espargaró rodó en 1:54.687 en la vuelta 42 de las 57 que completó a lo largo de día, con algo más de dos décimas de segundo de ventaja sobre el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V) y el español y vigente campeón del mundo, Joan Mir (Suzuki GSX RR), que fue tercero con 42 milésimas de adelanto sobre el australiano Jack Miller, el primero de los pilotos oficiales de Ducati, que una vez más sorprendió al resto de fabricantes al mostrar unas generosas tomas de aire en la parte inferior de sus carenados.

LIVE ��: After The Flag, Day 1 of the #QatarTest proper! Watch the full show here ➡️ https://t.co/deoyqGWIvQhttps://t.co/xpb3VLrlPr