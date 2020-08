Takuma Sato gana las 500 Millas de Indianápolis; Alonso, 21º; abandono de Palou

El piloto japonés Takuma Sato venció este domingo en las 500 Millas de Indianápolis, por segunda vez tras su victoria en 2017, por delante del neozelandés Dixon y el estadounidense Graham Rahal, mientras que Fernando Alonso se tuvo que conformar con un 21º puesto y el también español Alex Palou abandonó por un accidente.

Sato volvió a reinar en el mítico óvalo, gracias a un adelantamiento sobre Dixon a 50 vueltas del final. El japonés, que además de ganar el 2017 fue tercero el año pasado, demostró un idilio especial con una cita que obliga a la carrera perfecta.

The sweet taste of victory for @TakumaSatoRacer!#Indy500 | #WinnersDrinkMilkpic.twitter.com/1A48pXKN3l