Sainz y Al-Attiyah buscan ser el primer piloto en ganar el Dakar con cuatro escuderías diferentes

Este Dakar que empieza el viernes deja la sensación de ser el de los cambios: desde el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón de coches, que deja Toyota y ha firmado por Prodrive, a los nuevos nombres de la categorías, que pasan a tener nombre propio y olvidan los T1, T2, T3, T4 y T5.

Así, la T1, la hasta ahora máxima categoría de coches -en la que compite, por ejemplo, el español Carlos Sainz-, pasará a llamarse Ultimate, la T2 se llamará Stock, la hasta ahora T3 será Challenger, la T4 pasará a ser SSV y la T5 será la de Camiones, mientras que Motos y Quads seguirán con los mismos nombres.

Pero este no es el único cambio, puesto que el 2024 llega con un baile de pilotos que cambian de equipos, de categoría o que simplemente vuelven a la competición tras algún año parado.

Es el caso del español Nani Roma, quien tras varios años pilotando para Prodrive tuvo que ausentarse en 2023 por un cáncer de vejiga que le obligó a parar en seco y a preocuparse por su salud. No obstante, el catalán ya se ha recuperado por completo de la enfermedad y está de vuelta de la mano de Ford, que ha confiado en él su proyecto.

El barcelonés parece haber correspondido y estar a tono. Tras perderse el Dakar por primera vez en 27 años, terminó tercero tanto en el rally Baja España Aragón como en el rally de Marruecos, dos de los grandes tests de preparación para la carrera de rallys más conocida.

