Carlos Sainz, sancionado con 28 horas y 45 minutos

El español Carlos Sainz (Audi) se reenganchó este sábado al Rally Dakar tras el accidente que sufrió en la sexta especial y su objetivo a partir de ahora será ganar etapas. Tras no finalizar la etapa y volver a carrera la organización del rally ha sancionado a Sainz con 28 horas y 45 minutos, en ediciones anteriores de la carrera no terminar una especial suponía el abandono del piloto.



El piloto madrileño ha utilizado un comodín para seguir en acción en el Dakar, aunque al no haber completado la etapa del viernes se ha quedado ya sin posibilidad de aspirar al título.



Su equipo pudo arreglar el coche que quedó seriamente dañado después del accidente de la sexta etapa y Sainz tomó la salida de la séptima especial.



El viernes fue un día duro para Audi, ya que en cuestión de segundos y en el mismo punto de la etapa perdió al francés Stéphane Peterhansel, que lideraba la jornada, y al 'Matador', que seguía sus pasos.



"Nos cogió Stephan antes del waypoint, iba justo detrás de él, siguiéndole muy cerca, y lo único que he visto fue volar su coche y yo volar después", comentó Sainz tras el accidente.



Peterhansel tuvo que abandonar el rally por las lesiones que se produjo su copiloto, mientras que Sainz sí pudo tomar la salida de la séptima etapa, reducida a 333 kilómetros.

