Sainz acaba segundo tras Peterhansel; una sanción por exceso de velocidad frena la escalada de Barreda

El francés Stéphane Peterhansel (Audi) se llevó la décima etapa del Rally Dakar, la primera que logra este año, entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, un recorrido que el español Carlos Sainz (Audi) completó en segunda posición y en el que el líder de la general, el catarí Nasser Al Attiyah (Toyota) mantuvo su amplia ventaja de más de media hora.

