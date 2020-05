La NASCAR programa cuatro carreras sin aficionados para el mes de mayo

El deporte del motor en Estados Unidos dio un paso de gigante con la vuelta a la competición de la serie NASCAR al recibir el permiso de las autoridades del estado de Carolina del Sur de poder reanudar, a partir de mayo, la temporada que fue suspendida debido a la pandemia del coronavirus.

De esta manera la NASCAR se une a las artes marciales mixtas, la UFC, como las dos modalidades deportivas que en mayo vuelven a la actividad en Estados Unidos, donde están suspendidas todas las competiciones desde el pasado marzo. El vicepresidente ejecutivo y director de desarrollo de carreras de NASCAR, Steve O'Donnel, fue el encargado de dar a conocer la vuelta de la competición.

"NASCAR y sus equipos están ansiosos y entusiasmados por regresar a las carreras, y tienen un gran respeto por la responsabilidad que conlleva el regreso a la competencia", aseguró O'Donnell. "NASCAR regresará en un entorno que garantizará la seguridad de nuestros competidores, trabajadores y miembros de la comunidad local", añadió.

Take a look at the full slate of races coming up at @TooToughToTame and @CLTMotorSpdwy: https://t.co/NgkyOaamlEpic.twitter.com/makWol5CP9