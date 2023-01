Luciano Benavides gana y su hermano Kevin pierde el liderato en favor de Skyler Howes

Husqvarna, con el tercer triunfo de especial para el argentino Luciano Benavides y el liderato recuperado por el estadounidense Skyler Howes, fue la gran triunfadora en motos de la undécima etapa del Dakar, entre Shaybah y el 'Empty Quarter' (cuadrante vacío), primera de las dos jornadas de la maratón por esta parte inhóspita el desierto de Arabia Saudí donde los pilotos no pueden recibir asistencia.

?? Stage 1??1?? - Bikes ?? Provisional top 3: ?? Luciano Benavides ?? Daniel Sanders ?? Toby Price ?? Luciano Benavides takes his 3rd stage win in this #Dakar2023 ?? Follow the other categories live: https://t.co/BrruP0pcjg pic.twitter.com/cQlXEoMeVR

El estadounidense Skyler Howes (Husqvarna), tras haber cedido el miércoles su liderato al argentino Kevin Benavides (KTM), se propuso recuperarlo y lo consiguió. Avisó ya de sus intenciones al marcar el mejor tiempo en el primer punto de control, a los 20 kilómetros.

En la meta, Luciano Benavides rubricó su tercera victoria de etapa en esta edición del Rally Dakar, en la que estrenó su palmarés, y Sanders accedió a la segunda plaza, a 1:38 del vencedor. El australiano Toby Price (KTM) fue tercero a 18 segundos de su compatriota y Howes finalizó cuarto a 2:09 de su compañero de Husqvarna.

Kevin Benavides cedió 6:22 con su hermano y 4:13 sobre Howes, que recuperó el liderato de las motos. Todo sigue muy ajustado. Ahora, el norteamericano aventaja a Price en 28 segundos y en 2:44 al sudamericano.

?? Stage 1??1?? - Bikes ??



Kevin Benavides finished 10th at 5'45'' and handed over the overall lead to Skyler Howes. Toby Price also overtook Benavides and is now 2nd.



?? Provisional top 3 overall:

?? @skylerhowes110

?? @tobyprice87 (+28'')

?? @kmbenavides (2'44'') #Dakar2023pic.twitter.com/JrHFUeDWkZ