Loeb vuelve a ganar y ya es segundo tras el intratable Al Attiyah

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) sigue sumando victorias de etapa en el Dakar 2023 y ya son seis, con la de este viernes, cinco de ellas de manera consecutiva, una racha sensacional, con la que ha protagonizado una gran remontada en la clasificación. El nueve veces campeón del mundo de rallies ya es segundo en la general tras haber superado al brasileño Lucas Moraes (Toyota), pero no inquieta al líder, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Loeb se presentó en esta edición, la séptima que disputa, con 16 victorias de etapa, un palmarés al que ya ha añadido otra media docena de triunfos parciales. Ha batido su mejor marca en un Dakar, los 5 triunfos que logró en 2017 y que entonces, como puede pasar ahora, solo le sirvieron para ser subcampeón.

?? Stage 1??2?? - Cars ??



Provisional top 3:

?? Sébastien Loeb

?? Mattias Ekström

?? Nasser Al-Attiyah



?? @SebastienLoeb wins his 5??th stage in a row and a total of 6 in this #Dakar2023. He is now 2nd overall.



