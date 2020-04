Las 24 Horas de Le Mans se disputarán el 19 y el 20 de septiembre

Las 24 Horas de Le Mans, la prestigiosa prueba francesa que integra el Mundial de Resistencia (WEC), pospuesta a causa del coronavirus, se disputará finalmente del 19 al 20 de septiembre próximo.

Así lo anunció este viernes el Automobile Club de l'Ouest, la sociedad organizadora de la tradicional prueba de un día que se disputa habitualmente en el circuito de La Sarthe.



La semana de carrera, que comenzará el 13 de septiembre con inspecciones y verificaciones varias, tendrá su punto álgido con la octogésima octava edición de la prueba, que arrancará a las 14:30 del sábado 19 de septiembre y acabará, como su propio nombre indica, a esa misma hora un día después.



THE GREAT #LEMANS24 RACE WEEK!

�� 13-20 SEPTEMBER 2020



✅Scrutineering will take place at the circuit

✅An additional free practice session on Wednesday, 13:00-18:00

✅Business as usual for the Drivers’ Parade!

✅Race start : 2.3pm@FIAWEC https://t.co/K9thbqU8kt