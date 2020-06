El equipo Rebellion Racing gana las 24 horas de Le Mans virtuales

El suizo Louis Deletraz, el italiano Raffaele Marciello y los polacos Nikodem Wisniewski y Kuba Brzezinski, a los mandos del coche número 1 del equipo Rebellion Williams Racing, fueron los ganadores de las 24 horas de Le Mans en su edición virtual.

