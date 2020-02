Fernando Alonso disputará las 500 Millas de Indianápolis

El piloto español Fernando ALonso, dos veces campeón mundial de Fórmula Uno, disputará este año las 500 Millas de Indianápolis con el equipo Arrow McLaren, informó la escudería.

"Arrow McLaren SP y Fernando Alonso unirán fuerzas con el principal patrocinador, Ruoff Mortgage, para competir en la 104 edición de las 500 Millas de Indianápolis 500", informa el equipo.



Alonso, doble campeón mundial de F1 (2005 y 2006), campeón mundial de resistencia (2019), dos veces ganador de las 24 horas de Le Mans (2018 y 2019) y ganador de las 24 horas de Daytona en 2019 y que este año debutó en el Dakar con un decimotercer puesto, competirá al volante del Chevrolet nº 66 de Ruoff Mortgage Arrow McLaren SP en su regreso a la prueba para continuar la búsqueda de ansiada Triple Corona del automovilismo mundial, que conforman el Gran Premio de Mónaco de F1 (que ganó en 2006 y 2007), las 24 Horas de Le Manas y las 500 Millas de Indianápolis

"Soy un piloto y la Indy 500 es la carrera más grande del mundo. Me encantan los increíbles aficionados que la hacen tan especial para todos los pilotos y tenía ganas de volver. Respeto al máximo esta carrera y a todos los que participan en ella, y lo único que quiero es competir contra ellos y dar lo mejor de mí, como siempre", afirma Alonso en una nota de prensa del equipo.



