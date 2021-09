Alex Palou hace historia y se corona campeón de la Indycar

El piloto español Álex Palou (Chip Ganassi Racing) ganó este domingo el campeonato de la Indycar tras terminar cuarto en la última carrera del año, en Long Beach (California, EE.UU.).



Con esa cuarta posición, Palou termina el año con 549 puntos, por delante del estadounidense Josef Newgarden y el mexicano Pato O'Ward, que tuvo que abandonar después de verse involucrado en un accidente.

.@AlexPalou, you're an NTT INDYCAR SERIES Champion.



Soak it in.#INDYCAR // @CGRTeamspic.twitter.com/KiLa1r2KkA