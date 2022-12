Zandvoort seguirá acogiendo la Fórmula 1 hasta 2025

La Fórmula 1 continuará compitiendo en el trazado neerlandés de Zandvoort hasta 2025 en el Gran Premio de los Países Bajos, según el nuevo acuerdo anunciado este jueves, por el cual se amplía el contrato original de tres años que arrancó en 2021.

"La Fórmula 1 continuará compitiendo en Zandvoort hasta 2025 después de que el jueves se anunciara un nuevo acuerdo entre la competición y la pista neerlandesa. El nuevo acuerdo agrega dos carreras más al contrato original de tres años, que comenzó en 2021 cuando el Gran Premio de Países Bajos volvió al calendario por primera vez desde 1985", informó la Fórmula 1 en un comunicado.

BREAKING: The Dutch Grand Prix will continue in Zandvoort until at least 2025! ????#F1#DutchGPpic.twitter.com/vp9gqImH65