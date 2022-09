Verstappen manda un aviso dominando los últimos libres en Monza

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo en los terceros y últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, por delante del Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que batió sus registros del viernes, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso (Alpine) quinto.

Las dos primeras sesiones del fin de semana habían sido dominadas por Ferrari, pero en la previa a la calificación, a la escudería que celebra su 75 aniversario con decoración especial en Monza le dio el relevo el líder del Mundial.

Los últimos libres en Monza experimentaron un relevo en la parrilla, ya que una apendicitis impidió al tailandés Alexander Albon (Williams) participar en el entrenamiento y tampoco le permitirá estar en la carrera, en la que será sustituido por el neerlandés Nyck de Vries. Williams invirtió casi 25 minutos de la sesión en adaptar el monoplaza de Albon al campeón de la Fórmula E en la temporada 2020/21, que el viernes había participado en los primeros libres con Aston Martin.

