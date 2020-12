Verstappen logró su primera 'pole' en 2020; Sainz alcanzó la sexta plaza

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, el último del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Yas Marina; donde el español Carlos Sainz (McLaren) arranca sexto, y el mexicano Sergio Pérez, que penaliza por cambiar el motor del Racing Point y saldrá desde los puestos traseros de parrilla, acabó decimoquinto la calificación.

Verstappen logró su tercera 'pole' en F1, la primera del año, al dominar este sábado la calificación, en la que cubrió los 5.554 metros de la pista de los Emiratos Árabes en un minuto, 35 segundos y 246 milésimas, 25 menos que el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes). El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), desde el mes pasado séptuple campeón mundial, fue tercero, a 86 milésimas del holandés; y saldrá desde la segunda fila junto al inglés Lando Norris, compañero de Sainz en McLaren.

El español lo hará desde la tercera, al lado del tailandés Alexander Albon (Red Bull), que arrancará quinto este domingo.

