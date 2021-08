Verstappen lidera los libres en Bélgica

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este sábado la última sesión de entrenamientos libres antes de la clasificación para el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, mientras que el mejor español de la sesión fue Fernando Alonso (Alpine), que logró el décimo mejor tiempo.

Verstappen, de 23 años, estableció el mejor registro con 1:56.924 minutos, relegando al segundo puesto por casi un segundo a su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez. El actual campeón del mundo, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) fue tercero a 1,072 segundos de su más cercano rival por el título.

CLASSIFICATION: Q1



