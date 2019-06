Tatiana Calderón: "Mi sueño es cruzar la puerta que abrió María de Villota y competir en F1"

La piloto hispano-colombiana Tatiana Calderón, probadora del equipo Alfa Romeo de Fórmula 1, ha explicado que su "sueño es cruzar la puerta que abrió María de Villota" y competir algún día en la máxima categoría del automovilismo y, aunque le "encantaría decir" que le han "tratado como a cualquier otro piloto hombre", cree que la desigualdad sigue presente en este deporte.

"Me encantaría decir que me han tratado como a cualquier otro piloto, pero depende del coche que tengas dos décimas suponen estar primero u octavo, y te empiezas a dar cuenta de quién tiene el caballo ganador. Ha sido difícil ganarse ese respeto y que la gente crea que estás ahí para competir, no solo para dar vueltas. Las mujeres tenemos una percepción diferente, pensamos y conducimos diferente. Yo necesito cosas distintas en el coche y tienes que ganarte esa credibilidad para que te den las herramientas para ir tan rápido como los hombres. No es fácil", dijo Calderón en los Desayunos Deportivos de Europa Press, patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

"Un rival me dijo que nunca se había sentido tan dolido como cuando yo le adelanté en una carrera", ejemplificó, añadiendo que el automovilismo va "por el buen camino" hacia la igualdad entre hombres y mujeres. "Paso a paso es posible", destacó la de Bogotá en Madrid, donde se siente "como en casa" y que tiene la nacionalidad española porque su abuela paterna era española.

"Mi primer equipo fue el de Emilio de Villota, conocí a María y Emilio Junior fue mi ingeniero. Cuando yo llegué María empezaba a probar en F1 y fue una gran inspiración para mí. Hace 41 años que no hay una mujer en la F1 y tengo el sueño de cruzar la puerta que nos abrió María y correr ahí algún día", recordó a la piloto española, fallecida en 2013.

Calderón recordó que el año pasado se montó por primera vez en un coche de Fórmula 1 y señaló que "es indescriptible la velocidad y el vacío que sientes". "Las mujeres tenemos un 30 por ciento menos de masa muscular que los hombres y tenemos que suplirlo con entrenamiento. El cuello me ha crecido nueve centímetros desde que empecé. Son muchas horas de preparación, pero ha merecido la pena", expuso.

Además de su rol como probadora de Alfa Romeo, Calderón compite actualmente en la Fórmula 2 y, curiosamente, apuntó que "es más fácil pilotar un F1 que un F2", ya que el segundo "no tiene dirección asistida". "Este es mi primer año y no ha sido un camino fácil. Todavía no he sumado puntos y ojalá pueda estar entre los diez primeros en las próximas carreras", deseó.

Por último, la sudamericana recordó que "el automovilismo es un deporte que necesita muchísimo presupuesto" e invitó a que crezca la inversión en clave femenina. "Ojalá siga esa labor que se viene haciendo y que siga creciendo la participación de las mujeres porque es de los pocos deportes donde podemos competir mano a mano con los hombres", concluyó.