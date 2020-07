Sergio Pérez da positivo por coronavirus

El piloto mexicano Sergio Pérez (Racing Point) no disputará este fin de semana el Gran Premio de Gran Bretaña, cuarta prueba del Mundial de Fórmula 1, después de dar positivo en un test de coronavirus.

"Sergio Pérez no participará en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana después de dar positivo por COVID-19. Se somete a aislamiento y le deseamos una pronta recuperación. La alineación de pilotos de Racing Point se anunciará a su debido tiempo", anuncio la Fórmula 1 en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Racing Point explicó que el mexicano se encuentra "físicamente bien y de buen humor". "Continuará aislándose según las pautas de las autoridades de salud pública relevantes, con la seguridad como la máxima prioridad para el equipo y la competición. Todo el equipo le desea lo mejor a Sergio y espera darle la bienvenida pronto al volante del RP20", subrayó el equipo.

