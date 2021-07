Alonso, enfadado: "Para las siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no. Aprendemos cosas"

Sainz: "Ya estoy siendo el Carlos capaz de hacer esto los domingos"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que ha terminado quinto el Gran Premio de Austria, ha asegurado que ha vivido una carrera "muy luchada" pero en la que ya se pudo ver que "el ritmo y la estrategia" de Ferrari "van mejorando", y ha explicado que llevan "dos carreras consecutivas sacando el máximo del coche".

??? "HA SIDO DIVERTIDO"



Esa sonrisa que le sale a @Carlossainz55 hablando de su remontada es oro puro

#AustriaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/08ZJbCBbx9 — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2021





"Cuando estaba en la vuelta 48 esperaba que saliese un 'safety car'. Después he puesto la media y aunque era usada he conseguido encontrar un buen ritmo y tirarme a por Charles, Daniel y 'Checo'. He podido pasarles, ha sido divertido. Es graficante ver que el ritmo y la estrategia van mejorando carrera a carrera y que poco a poco voy siendo más el Carlos que es capaz de hacer esto los domingos", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el madrileño reconoció que ha sido "una carrera luchada". "Ha sido bastante más sufrida de lo que me esperaba, sobre todo al principio con el duro. En la salida tenía cero 'grip' comparado con los de la media y la blanda, pero he conseguido mantener la calma. Así, he conseguido alargar mucho el primer 'stint', que me ha dado la oportunidad de poner la media al final e ir a por todas", manifestó.

"En la segunda mitad de carrera me he divertido, en la primera creía que no estábamos haciendo mucho", explicó. "No me hubiese gustado sufrir tanto en la salida. Son dos carreras consecutivas sacando el máximo del coche y esto va siendo más lo que espero hacer", finalizó.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Fernando Alonso, sorprendido y molesto, acaba en décima posición

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que "sabe bien" sumar un punto en el Gran Premio de Austria, en el que ha finalizado décimo, pero se ha mostrado muy molesto con la manera de proceder del australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) durante la primera vuelta, cuando consiguieron recuperar sus posiciones por fuera de la pista, y ha afirmado que si Dirección de Carrera no toma medidas lo acabarán haciendo "todos".

??? @alo_oficial y su recadito tras verse perjudicado en la salida



"Para las siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no. Aprendemos cosas"#AustriaDAZNF1 ???? pic.twitter.com/yiGxMQDpPn — DAZN España (@DAZN_ES) July 4, 2021





"Hemos tenido que luchar mucho, sabe bien poder sumar un punto y seguir la racha, tenemos una buena regularidad tanto en Q3 como en 'Top 10' en carrera; estoy contento por eso. Sin embargo, estoy un poco sorprendido y frustrado con la primera curva", reconoció en declaraciones a DAZN tras la carrera.

En este sentido, el asturiano relató lo acontecido durante la primera vuelta en Red Bull Ring con el australiano Daniel Ricciardo (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que ganaron posición saliéndose del trazado. "Adelanté a Ricciardo y a Leclerc en la salida, se pasan por fuera la primera curva y acaban séptimo y octavo. Está muy bien salir por fuera de la pista porque te ahorras un mogollón de tráfico en la primera parte de carrera", comentó irónico.

"En vez de ir en el grupo del 14 o 15, vas en el del 10. Es interesante, dejémoslo ahí. Para las siguientes carreras sé por dónde se puede salir y por dónde no. Aprendemos cosas", añadió visiblemente enfadado. "El nivel lo pone Dirección de Carrera, es como un árbitro; si un defensa coge con la mano el balón en el área, la saca del área, empieza a jugar en el mediocampo y vale, supongo que en el siguiente partido lo haremos todos", advirtió.