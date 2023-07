El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) marcó el mejor tiempo este viernes en el segundo libre para el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de F1, que se disputa en el Hungaroring, en una sesión que, a diferencia de la primera -en la que apenas se rodó-, se disputó en condiciones de seco; en la que los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) se inscribieron octavo y décimo en la tabla de tiempos; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), decimoctavo.

En la mejor de sus veinte vueltas, Leclerc cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en un minuto, 17 segundos y 686 milésimas, sólo quince menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 232 de ventaja respecto al francés Pierre Gasly (Alpine), que marcó su mejor crono, al igual que los anteriores, con el neumático de compuesto blando; antes de que todos rodaran simulando carrera. En una sesión en la que se firmaron los mejores tiempos del día.



Alonso, que vuelve -casi 20 años después- al escenario de la primera de sus 32 victorias en la F1, marcó el octavo crono de la jornada, asimismo con gomas blandas. El doble campeón mundial asturiano giró 32 veces y se quedó a cuatro décimas de Leclerc.

Sainz, también con el blando, acabó, en el mejor de sus 20 giros, a casi medio segundo del tiempo de su compañero monegasco.

