Oscar Piastri niega en Twitter que vaya a ser el sustituto de Alonso tras el anuncio de Alpine

La escudería Alpine, con la que disputa el Mundial de Fórmula Uno el doble campeón mundial español Fernando Alonso, que el año próximo será piloto de Aston Martin, ha anunciado este martes que el sustituto del asturiano a partir de la próxima temporada será el australiano Oscar Piastri.

Alonso, que celebró su 41 cumpleaños el pasado viernes en el Hungaroring, el circuito en el que, en 2003, festejó la primera de sus 32 victorias en la categoría reina, protagonizó el 'bombazo' del arranque de las vacaciones al anunciar el lunes que a partir de la próxima temporada pilotaría para Aston Martin; equipo que dejará, al retirarse a finales de temporada, el cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (2010-13, con Red Bull). El doble campeón mundial asturiano tendrá como compañero en su nuevo equipo al canadiense Lance Stroll, actual pareja deportiva de 'Seb'.

Como consecuencia del cambio de escudería de Alonso, Alpine anunció este martes que su formación de pilotos para la próxima temporada la integrarán el francés EstebanOcon -actual compañero del ovetense- y el australiano Piastri, nacido hace 21 años en Melbourne; ganador el año pasado de la Fórmula 2 y actual probador de la escudería.

"Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023", indica el comunicado de Alpine. Piastri, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2, había ganado en 2019 el de la Fórmula Renault Eurocup y en 2020 el de la Fórmula 3.

Tras este comunicado por parte de la escudería, el piloto australiano, lejos de confirmar la noticia, ha desmentido en su cuenta de Twitter que vaya a ser el sustituto de Fernando Alonso. "Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde en la que aseguran que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año", ha zanjado el piloto.