Uno de los momentos más tensos del Gran Premio de Gran Bretaña 2023 se ha producido tras la carrera cuando los pilotos estaban atendiendo a la prensa.

Carlos Sainz se encontraba respondiendo a las preguntas de DAZN, canal que emite la F1, cuando Pierre Gasly se acercó por detrás al piloto madrileño para reciminarle su actitud sobre una acción que tuvo lugar en pista, en la que el español le cerró el paso al francés en un adelantamiento.

El piloto de Alpine le dirigió las siguientes palabras: "No me presiones así, Carlos", al tiempo que le dabaun toque en el hombro al español, que reaccionó con sorpresa y respondió con un: "Pobrecillo".

Tras el incidente el español prosiguió el análisis de la carrera con normalidad y comentó: "He tenido que hacer una resalida con la goma dura contra todos los coches con gomas blandas y medias. Me he defendido como he podido y al final no ha podido ser".

"Si hubiese entrado durante el período del Safety Car para poner unas gomas blandas hubiese salido décimo y hubiese tenido que adelantar a esos coches con una rueda igual. Es lo que hay",explicaba el español.



Para finalizar comentó que: "Hay que mejorar nuestro ritmo de carrera con viento porque había dos o tres curvas que sufríamos mucho. La curva 4 y 7 sobre todo. Perosabemos que es nuestro punto débil y que hay que mejorarlo", añadía Sainz.