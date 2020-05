Marc Gené: "Carlos Sainz es un futuro campeón del mundo de Fórmula 1"

El Mundial de Fórmula 1 calienta motores a la espera de que la competición se inicie a principios de julio, sin público, con medidas sanitarias excepcionales y con un calendario que aún se está estructurando.

Uno de los veteranos de este deporte es el español Marc Gené (Sabadell, 1974), piloto probador de Ferrari, que en una entrevista telefónica con EFE desgrana las novedades de la Fórmula 1 provocadas por la pandemia del coronavirus y analiza el fichaje de Carlos Sainz por la escudería italiana.

Pregunta: ¿Dónde ha pasado el confinamiento?

Respuesta: En casa, en Esplugues de Llobregat. El estado de alarma me cogió en Australia con mi pareja, donde se iba a disputar el primer Gran Premio de la temporada. Allí recuerdo tener conversaciones con ella sobre qué pasaría con el colegio de los niños e intentamos regresar lo más rápido posible.

P: Para alguien que está habituado a viajar constantemente, ¿ha sido difícil acostumbrarse a estar más de dos meses en el mismo lugar y sin poder salir de casa?

R: Como todo en la vida, los extremos no son buenos. Me gusta viajar, pero muchas veces seguramente es excesivo. Igualmente, yo soy una persona muy casera y moverme mucho no es lo que realmente me llena. Puedo estar muchos días seguidos en casa y anímicamente estar bien.

P: ¿Cómo ha llevado la preparación física durante el confinamiento?

R: Tengo un pequeño gimnasio en casa y ahora es el momento de mi vida que estoy más musculado. Cuando viajas mucho, en los hoteles acostumbras a tener 'jet lag' y da pereza entrenarse en esas circunstancias. Durante el confinamiento he hecho muchos estiramientos y la parte aeróbica es la que peor he llevado porque no tengo máquinas de este tipo en casa, las encuentro muy aburridas. Lo que más he echado de menos es poder nadar.

P: En otros deportes, se habla de un mes de entrenamiento para que el deportista pueda volver a ser competitivo en alto nivel. ¿En la Fórmula 1 los pilotos también necesitan este tiempo?

R: Yo creo que no. Todos los pilotos habrán hecho simulador durante este tiempo. Estoy seguro que físicamente cuando los pilotos lleguen a Austria no tendrán problemas porque en este aspecto no es un circuito duro. Y durante este parón de tres meses, en el cual nadie ha podido conducir un coche de carreras, con el simulador se ha podido seguir trabajando la parte mental. La clave es que los pilotos puedan hacer antes un poco de karting para desoxidar los músculos y las sensaciones.

P: Este será un Mundial reestructurado. En total habrá menos Grandes Premios que en las temporadas anteriores. ¿Esto provocará que sea más igualado?

R: Primero de todo, será un campeonato que tendrá el mismo valor que los otros. Que nadie se piense que 15 carreras son pocas. Cuando yo corría había 16. Pero si el campeonato fuese muy corto (el mínimo son 8 GP) los pilotos serían más agresivos. En un campeonato largo, en cambio, la constancia es más importante.

P: ¿Cree que se lograrán celebrar el mínimo de 15 carreras que permitirá cobrar todos los derechos televisivos previstos?

R: Desgraciadamente sin público, pero sí. Liberty Media tiene una visión muy abierta y flexible y no tiene problemas para hacer las cosas diferentes a cómo se habían hecho hasta ahora. Son muy creativos y, además, veo que tienen bastante influencia con los diferentes gobiernos que albergarán GP. La mala experiencia de Australia habrá servido muchísimo para no volver a cometer los errores que sucedieron allí. Están haciendo protocolos para todas las situaciones que se pueden dar, no habrá 'motorhomes' y en los GP acudirá el mínimo de gente posible.

P: En este sentido, ¿usted podrá seguir haciendo su trabajo cómo tenía previsto o sufrirá restricciones?

R: Tendré restricciones. De hecho, las dos primeras carreras las haré desde Maranello. En Austria enviaremos el mínimo de gente posible. Tan solo habrá los mecánicos y los ingenieros indispensables.

P: ¿Qué cualidades le ha visto Ferrari a Carlos Sainz?

R: En primer lugar, que está en el momento más álgido de su carrera deportiva. Por edad y por experiencia. Acumula más de 100 GP, algo muy considerable. Es alguien de resultados inmediatos, pero estamos apostando por un piloto de futuro que tiene mucho recorrido. Su personalidad, además, encaja muy bien con Ferrari. Es muy inteligente y maduro, si hablas con él no parece que tenga 25 años. Por otro lado, es muy técnico, rápido y da muy buen 'feedback' del coche. Y para mí lo que más destacaría es su constancia, no comete errores y consigue muchos puntos en los Mundiales. Mentalmente es muy sólido.

P: ¿Es un futuro campeón del mundo de Fórmula 1?

R: Obviamente. Después, que lo consiga o no es otra cosa. Pero no hay nada que le falte para que pueda serlo.

P: ¿Y esta temporada Sainz cómo puede gestionar el hecho de saber que en la siguiente estará en otro equipo?

R: La situación que se ha dado no es normal. Yo en 15 años que llevo en Ferrari no la había visto nunca. Él mentalmente tendrá que hacer un 'reset'. Estos últimos días seguramente habrá pensado más en Ferrari que en McLaren. Es una situación anómala incluso para Ferrari, que estaba acostumbrado a firmar con los pilotos en el GP de Monza, en septiembre.

P: Económicamente, el contrato de Vettel es significativamente superior al que tendrá Sainz. ¿Una de las consecuencias de la crisis del coronavirus es que los contratos se firmarán a la baja?

R: Estamos viviendo y viviremos un nuevo paradigma a nivel de gastos. Si comparas los sueldos que tendrán los pilotos de Ferrari en 2021 con los que tenían en 2016 la diferencia es abismal. Y esto será así para todos los deportistas.