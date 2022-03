Magnussen sustituye a Mazepin en el equipo Haas

El equipo Haas de Fórmula Uno ha informado este miércoles de que el danés Kevin Magnussen es el elegido para sustituir al ruso Nikita Mazepin como piloto titular en el Campeonato del Mundo y para ser el compañero del alemán Mick Schumacher.



El pasado 5 de marzo Haas dio por concluido el contrato que mantenía con Mazepin, así como con su patrocinador, Uralkali, como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Para reemplazarlo, Haas ha fichado a Magnussen, que ya estuvo en el equipo entre 2017 y 2020, "en un acuerdo de contrato multianual".



El danés pilotará el Haas VF-22 por primera vez en los test oficiales de pretemporada en el Circuito Internacional de Baréin, entre el jueves y el sábado. Allí también estarán Mick Schumacher y el piloto de pruebas y reserva, el brasileño Pietro Fittipaldi.



Magnussen, de 29 años, es un veterano en el Mundial de Fórmula Uno, en el que acumula 119 participaciones, con un podio en su carrera de debut (Australia 2014 con McLaren). Ya corrió previamente para Haas entre 2017 y 2020 tras aterrizar en el equipo de propiedad estadounidense después de pasar por McLaren (2014 junto al británico Jenson Button, y 2015 para sustituir al español Fernando Alonso en el Gran Premio de Australia) y Renault (2016).

