Las polémicas declaraciones de Szafnauer tras ser despedido de Alpine

La etapa de Otmar Szafnauer al frente de Alpine se acaba. Tras el final del Gran Premio de Bélgica, la corta trayectoria del rumano al frente del equipo de Enstone tan solo un año y medio después de su llegada.

La escudería francesa anunció su decisión el pasado viernes, pocos minutos antes del inicio de la clasificación, provocando un terremoto en el paddock que no sentó nada bien a Szafnauer.

Cambios en la cúpula de Alpine Alpine confirma que el director del equipo, Otmar Szafnauer, y el director deportivo, Alan Permane, dejarán el equipo después del GP de Bélgica. 28 jul 2023 - 16:38

BREAKING: Alpine Team Principal Otmar Szafnauer and Sporting Director Alan Permane to depart Alpine following the Belgian Grand Prix#F1pic.twitter.com/idRxwoAK93 — Formula 1 (@F1) July 28, 2023

Antes de despedirse de la Fórmula 1, Szafnauer ha querido reivindicar su trabajo al frente de Alpine y ha asegurado que no ha tenido suficiente tiempo. "La realidad es que todo cambio conlleva su tiempo. Yo he fichado a gente buena de otros equipos, pero todavía tienen contrato y no llegarán hasta 2024 o 2025", ha dicho en declaraciones 'Sky Alemania'.

"No puedes forzar el desarrollo si no tienes a la gente. Necesitas tiempo para que lleguen y necesitas tiempo para que las personas trabajen bien juntas. Es lo que siempre digo: 'No puedes dejar embarazadas a nueve mujeres y esperar tener un bebé al mes siguiente'" ha explicado Szafnauer, con una llamativa frase que está generando muchas reacciones entre los seguidores de la Fórmula 1.