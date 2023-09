Lance Stroll correrá en el Gran Premio de Japón

El piloto canadiense de Fórmula 1 Lance Stroll (Aston Martin) ha confirmado este miércoles que correrá este fin de semana el Gran Premio de Japón, decimoséptima prueba del calendario y sobre el trazado de Suzuka, después del aparatoso y grave accidente que sufrió durante la calificación en Marina Bay.

"Gracias por todos los amables mensajes. Listo para correr este fin de semana", confirmó el piloto con un mensaje publicado en sus redes sociales.

Thank you for all the kind messages.

Ready to race this weekend @AstonMartinF1????