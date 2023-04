El jefe de Aston Martin elogia a Alonso: "Debió ganar las tres carreras"

El accidente que se produjo entre los dos españoles en la penúltima vuelta hizo que se quedara un mal sabor de boca. Alonso, que se hizo con el tercer puesto, subió a su tercer podio en tres grandes premios y ha ofrecido un gran inicio de temporada con el Aston Martin. Ahora, el jefe del equipo de Aston Martin, Mike Krack, ha querido hablar del inicio de la temporada de Fórmula 1 de Fernando Alonso después de los resultados que ha logrado el piloto y recalcar el importante papel que ha tenido en dichos premios: "Debió ganar las tres carreras".

“En Bahréin éramos muy competitivos, en Yeda estaba bien y en Australia tuvimos una verdadera lucha. Si vemos todos los datos, hay que mirar dónde estamos realmente y hablamos de márgenes mínimos. Una pequeña racha de viento o un ligero sobreviraje pueden decidir una posición. Esto sucede cuando los márgenes son tan pequeños, es la situación en la que estamos y tenemos que ir al cien por cien en todo momento", señaló Mike.

Además, quiso hacer hincapié en la confianza que tiene para las próximas carreras después de todo lo conseguido: ''Ser competitivos en los tres circuitos nos da confianza ante cualquier trazado. Tenemos Bakú, con una recta enorme y Mónaco, sin recta. Debemos ser cuidadosos antes de extraer demasiadas conclusiones de cada gran premio", según ha recogido el Diario AS.

De esta forma, recalca su felicidad “¿Tres podios? Debió ganar las tres carreras... Es broma, si alguien me dice que vamos a hacer tres podios en tres carreras no me lo hubiera creído. Nos demuestra qué campeón que tenemos ahí. Su consistencia es increíble, si miras a todas las sesiones hasta ahora, incluyendo los entrenamientos libres, siempre ha estado delante”, confirmó Mike Krack.