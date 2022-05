El jefe de Alonso en Alpine asegura que sería de tontos intentar no renovarle

El rumano-estadounidense Otmar Szafnauer, jefe de equipo de Alpine, indicó este viernes en el circuito de Montmeló, sede del Gran Premio de España, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que serían "tontos" si no considerasen la posibilidad de ampliar el contrato que une a la escudería francesa con el doble campeón mundial español de F1 Fernando Alonso.

"No había trabajado, en 25 años en la F1, salvo éste, con Alonso. Y es un gran campeón y un gran competidor; y deberían estar muy orgullosos de él", comentó Szafnauer durante un encuentro con los representantes de la prensa española que tuvo lugar este viernes en el 'motorhome' de Alpine en el circuito de Montmeló.

"No estamos pensando aún en la temporada que viene cuando aún estamos empezando ésta. Pero Fernando es un grandísimo competidor y seríamos muy tontos si no considerásemos ampliar su contrato. Pero ése es un asunto en el que se tienen que poner de acuerdo dos partes; y que generalmente se trata más adelante en la temporada. No sólo nosotros, sino todas las escuderías tratan estos asuntos más adelante", respondió.



"Fernando es muy inteligente. Y sabe lo que hay. Nunca dice 'tenemos que ganar', sino 'tenemos que dar lo máximo de nosotros mismos. En ese sentido no puedo estar más que de acuerdo, estamos en la misma linea", comentó Szafnauer en el transcurso del encuentro con la prensa española organizado por Renault, escudería con la que el doble campeón mundial asturiano ganó sus dos títulos (2005 y 2006) y cuyo nombre en la F1 'mutó' en el actual a partir de la pasada temporada.



"El año pasado, Esteban ganó una carrera; y Fernando subió a un podio, siete años después del anterior. Pero hay que tener en cuenta que en condiciones normales es posible que ninguno de esos resultados se hubieran dado; sin quitarles ningún mérito a ninguno, porque aprovecharon sus oportunidades sin cometer un solo fallo. Primero deberíamos intentar repetirlo; y después, mejorarlo", apuntó.