Interlagos acogerá hasta 2025 un Gran Premio de Fórmula 1

La Fórmula 1 ha anunciado este miércoles que el circuito de Interlagos seguirá integrando el calendario del Campeonato del Mundo hasta el año 2025, según ha confirmado después de la renovación del Gran Premio brasileño, que pasará a llamarse el GP de Sao Paulo a partir de la próxima temporada.

La carrera brasileña, programada para el 14 de noviembre de 2021, cerró su continuidad en el calendario después de que se desvaneciesen todas las opciones de llevar la prueba Río de Janeiro. La construcción del nuevo trazado ni siquiera ha recibido la aprobación gubernamental requerida y la F1 optó por seguir en Interlagos.

