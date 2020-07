Hamilton consigue la pole en Hungaroring; Sainz saldrá noveno

El piloto inglés Lewis Hamilton (Mercedes) ha conquistado la séptima 'pole' de su carrera en el Gran Premio de Hungría, donde Mercedes volverá a monopolizar la primera línea con el segundo puesto de Valtteri Bottas, mientras que Carlos Sainz (McLaren) partirá desde la novena posición.

La ilusión de igualdad del inicio de temporada se va desvaneciendo con el paso de las sesiones y la tercera calificación del año volvió a ser un 'paseo' para Mercedes, con sus dos pilotos como únicos aspirantes reales al primer puesto.

Triunfó Hamilton, cuyo récord de 'poles' en la Fórmula 1 se eleva ya a la friolera de 90 y que este domingo buscará la octava victoria de su carrera en Budapest, cifra que igualaría la plusmarca de Michael Schumacher en el circuito húngaro.

El inglés paró el cronómetro en 1:13.447 y aventajó en una décima a Bottas, que partirá con una ligera desventaja para defender su liderato en el Mundial de su compañero de equipo. Todos los demás pilotos vieron desde muy lejos la pelea entre las 'flechas negras'.

El segundo mejor equipo fue Racing Point, que confirmó sus buenos presagios y colocó a sus dos pilotos a continuación de Mercedes. La tercera posición fue para Lance Stroll a nueve décimas del líder y Sergio Pérez ya perdió más de un segundo con Hamilton, pero aún así le bastó para completar la segunda línea.

La tercera línea será íntegramente de color rojo Ferrari, con la quinta posición de Sebastian Vettel y la sexta de Charles Leclerc, mientras que Max Verstappen (Red Bull) saldrá séptimo justo antes de los pilotos de McLaren. El mano a mano de los coches naranja se lo llevó Lando Norris por tan solo 61 milésimas sobre Sainz.

Además, Pierre Gasly (Alpha Tauri) cerró el 'Top 10' en una jornada donde la lluvia no llegó a cumplir su continua amenaza. Las decepciones del día llevaron la firma de Alex Albon (Red Bull), que saldrá decimotercero, y de Renault, que no logró meter a ninguno de sus pilotos en la Q3.

CLASSIFICATION: END OF Q3 ⏱️



A 90th career pole for @LewisHamilton as @RacingPointF1 lock out the second row ��#HungarianGP ���� #F1pic.twitter.com/Ei12EbLElH