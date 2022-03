Haas, ausente en el inicio de los test en Baréin por un retraso en el transporte

Los problemas de transporte y el retraso en la llegada de material harán que el equipo Haas se pierda la primera sesión de entrenamientos oficiales de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Baréin, que tendrán lugar de jueves a sábado.

The team's freight arrived late last night to the circuit in Bahrain.



This delay will impact our programme but we are targeting being out on track for the second session Thursday afternoon with @PiFitti driving the VF-22.#HaasF1pic.twitter.com/Zppbjbkn8a