Fórmula 1.- La renovación del Gran Premio de Gran Bretaña con la Fórmula 1, "cuestión de tiempo"

LONDRES (REINO UNIDO), 10 (PA Media/dpa/EP)

El Gran Premio de Gran Bretaña se acerca a un acuerdo para asegurar su futuro a largo plazo en el Mundial de Fórmula 1, ya que el anuncio de la continuidad en el calendario "sólo cuestión de tiempo", con todas las partes involucradas "deseando que se resuelva".

El contrato actual del GP, firmado en 2019, es de cinco años por valor de más de 1,1 millones de euros, un acuerdo al que llegaron los propietarios de la competición, Liberty Media; el circuito de Silverstone y el British Racing Drivers' Club (BRDC), propietario del recinto de Northamptonshire.

El Gran Premio de Gran Bretaña ha estado siempre presente en el calendario de la F-1 desde hace más de 70 años, cuando Silverstone albergó la primera carrera del campeonato mundial de este deporte. Sin embargo, su continuidad el año que viene no está totalmente resuelta.

Pero el presidente de la federación inglesa de Motorsport, David Richards, aseguró que no hay "ninguna duda" de que el acuerdo se llevará a cabo. "Tanto el BRDC como Liberty están deseando que se resuelva y es sólo cuestión de tiempo", resaltó en declaraciones a la agencia de noticias PA. "Esperábamos que se anunciara este fin de semana, pero no ha sido así, pero eso no significa que no haya voluntad de llegar a un acuerdo", agregó.

Liberty ha coqueteado con la idea de organizar una carrera callejera en Londres, aunque parece que el deseo no habría podido llevarse a cabo por una serie de obstáculos que han frustrado cualquier progreso con este proyecto.

Por su parte, el director general de Silverstone, Stuart Pringle, reveló que "todavía" no existe un nuevo contrato para el GP de Gran Bretaña, pero destacó que la prueba es "la más sostenible del campeonato". "Tenemos 2.700 paneles solares que alimentan el 'paddock' y un enorme sistema de reciclaje. Eso es muy importante para la F-1, ya que les ayuda a alcanzar su objetivo de emisiones netas de carbono cero para 2030", puso en valor.

"Me cuesta saber qué más podemos hacer si eso no es suficiente. Estamos disfrutando mucho trabajando con la F-1. El producto es fantástico. En privado, la F-1 reconoce nuestros esfuerzos y espero que públicamente también", concluyó Pringle.